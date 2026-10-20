El ácido hialurónico se afianza como tratamiento clave ante la enfermedad de Peyronie en su fase temprana

LEER MÁS El Dr. Leandro Reina adivierte sobre las fracturas de pene por flexiones bruscas durante el sexo o la masturbación

La enfermedad de Peyronie, una alteración caracterizada por una cicatriz fibrosa en la túnica albugínea del pene que provoca una curvatura anómala durante la erección, afecta a más varones de los que se suele pensar. El Dr. Leandro Reina, urólogo del Hospital Morales Meseguer y de Taus Clínics, estima que en la Región de Murcia hay cerca de 40.000 afectados. Tras la retirada del mercado europeo de la colagenasa, el fármaco de referencia, las inyecciones de ácido hialurónico han surgido como una opción potencial, aunque las guías internacionales todavía mantienen la cautela.

Según explica el especialista, el problema nace de una respuesta anómala de cicatrización, descrita a menudo como un “callo”, que con el tiempo puede calcificarse. Entre los factores de riesgo que cita figuran la predisposición genética, el alcoholismo y, sobre todo, los microtraumatismos repetidos durante las relaciones sexuales, que producen pequeñas roturas en la túnica albugínea.

El tiempo es determinante

Uno de los obstáculos es que muchos pacientes tardan en acudir a la consulta, porque confunden los primeros síntomas con molestias pasajeras o con las secuelas de un golpe. El Dr. Reina subraya que el tiempo resulta crucial. La fase aguda, que suele durar entre cinco y siete meses, aunque puede alargarse hasta un año, es la etapa activa, con dolor en la erección y una deformidad que puede aumentar de forma gradual. Después llega la fase crónica, en la que la placa fibrosa se estabiliza y la curvatura tiende a hacerse permanente. En palabras del doctor, “con la deformidad que tengas a partir de los seis meses te quedas”.

En esa etapa avanzada, la inclinación puede dificultar o impedir la penetración y provocar dolor y disfunción eréctil asociada.

Inyecciones frente al quirófano

El diagnóstico temprano abre la puerta a opciones no invasivas. En fase aguda, el ácido hialurónico, comercializado como dispositivo médico, se administra mediante inyecciones directas en la placa con agujas de calibre muy fino (27G), en pautas de entre 8 y 12 sesiones. Según el especialista, ayuda a ablandar y remodelar gradualmente el callo, a frenar su progresión y a realinear el pene. Los efectos adversos descritos son locales (dolor, calor, enrojecimiento, hinchazón o hematoma en el punto de inyección).

Los estudios publicados muestran mejoras moderadas en la curvatura, con reducciones de entre 4 y 8 grados en un ensayo de fase III y una mediana de 15 grados en un trabajo retrospectivo, y muchos de ellos son de tamaño reducido. Las guías europeas admiten su uso para mejorar el dolor y la curvatura, mientras que las estadounidenses consideran insuficiente la evidencia.

Cuando el paciente llega en fase crónica y la incurvación perjudica seriamente las relaciones sexuales, el ácido hialurónico pierde su indicación principal, ya que la ficha del producto desaconseja inyectarlo en placas calcificadas. La alternativa es la cirugía (mediante maniobras como el degloving, o desnudamiento del pene), laboriosa pero con buenos resultados funcionales. Por ello, el Dr. Reina insiste en consultar al especialista ante el primer síntoma de curvatura en erección para tratar a tiempo y, en la medida de lo posible, evitar el quirófano.