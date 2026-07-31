Sexo Sentido

El aburrimiento o el ‘síndrome del compañero de piso’

La Sexóloga de La Eroteca, Eava Camacho y el Dr. Jesús Rodríguez, director de ISEMU, nos hablan de esta situación, que algunos profesionales denominan como ‘claustrofobia sexual’.

María Paz Martínez

Murcia |

Compañeros de Piso

El deseo sexual suele cambiar tras mucho tiempo de convivencia debido a la pérdida de novedad, la rutina diaria y el estrés cotidiano. Esta transformación ocurre porque la relación evoluciona hacia una dinámica de mayor compañerismo y seguridad afectiva.

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