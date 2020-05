La Brújula de la Región de Murcia/ 06/05/20

En el programa de hoy han participado:

Teresa García, Alcaldesa de Calasparra, nos cuenta hoy cuál es la situación en este municipio por la crisis sanitaria. Calasparra es el municipio con más diagnosticados por coronavirus del noroeste, con 26 casos.

Diario de una Pandemia. Hoy: “Los Nuevos Guarros”.

Con Francisco Jesús Avellaneda, presidente de Hostelor, conocemos la decisión que han tomado varios bares y cafeterías en Lorca. Más de 100, no abrirán sus negocios, y han colgado el cartel: “Se traspasa. Sin soluciones no abrimos, no embargamos nuestro futuro”.

Marcos Alarcón, secretario general de UPA en la región de Murcia, nos habla de la mano de obra en el campo y de la recepción hoy de mascarillas FFP2, para los agricultores.