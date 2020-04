Salud aclara que los test del ministerio "son de calidad" después que López Miras sembrara dudas sobre su eficacia

El consejero de Salud, Manuel Villegas no ha tenido más remedio que aclarar que los test de detección rápida enviados por el Ministerio de Sanidad son de calidad después que el presidente López Miras sembrara dudas sobre su eficacia al decir que “no discriminan entre aquellos infectados que ya han pasado la enfermedad y los que la siguen teniendo”.

El consejero de Salud ha reconocido que los test encargados por el Gobierno Central son “de calidad” dado que tienen una sensibilidad aceptable, por encima del 60%, hasta el 80%” y que “son buenos test para estudiar lo que estudian y es la inmunidad”. Villegas atribuye las dudas a “una mala interpretación” de su propósito”.

Salud dispone ya de más de 60.000 unidades (20.000 de adquisición propia y el resto enviadas por el ministerio de Sanidad) que se utilizarán para confirmar o descartar la infección en 20.000 pacientes sospechosos al haber presentado síntomas leves compatibles con el coronavirus y que están siendo sometidos a un seguimiento diario por parte de los médicos de atención primaria. Villegas calcula que en dos o tres semanas se habrán hecho los test a todos los casos posibles.

Finalmente, la consejería de Salud ha decidido ampliar las PCR diagnósticas a los pacientes con síntomas leves en fase aguda. Desde hace más de una semana, Villegas lleva anunciando que la región de Murcia tiene capacidad para hacer 1000 pruebas PCR diarias pero nunca ha alcanzado esa cifra. Las excusas han sido de todo tipo. Primero faltaban reactivos que debían llegar desde Alemania, luego faltaban hisopos que Salud quería fabricar con impresoras 3D y la última excusa es que faltan pacientes sintomáticos. Villegas ha declarado que "ahora el mayor limitante es que no tenemos peticiones para hacer esas PCR que se hacen en 24 ó 48 horas y no hay, gracias a Dios, muchas peticiones", aunque médicos de atención primaria afirman a Onda Cero que están haciendo seguimiento a pacientes con síntomas evidentes de coronavirus "a los que Salud les niega la PCR porque no están dentro de protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad". Pero el protocolo del ministerio para pruebas PCR también incluye “otros trabajadores con funciones en servicios esenciales que puedan valorarse de forma expresa según las necesidades sociales” que es al que se han acogido otras regiones para hacer muchas más pruebas PCR como es el caso de Asturias que ya hace más pruebas PCR por millón de habitantes que Corea del Sur.

Los científicos sospechan que el infradiagnóstico es muy grande. El propio consejero Villegas cree que el número real de casos puede ser “cinco o diez veces superior l al registrado”. “Llama mucho la atención que los test realizados en tres residencias de mayores afectadas por brotes de coronavirus hayan constatado que un 30% de los ancianos sin contacto directo con los casos positivos han pasado la infección de forma asintomática” explica el consejero de Salud.

Según el último parte de salud, se han realizado hasta la fecha 13.051 pruebas PCR de coronavirus, pero fuentes médicas consultadas por Onda Cero aseguran que no se trata de 13.000 personas diferentes "ya que hay pacientes ingresados a los que se les hacen 3 y hasta 4 pruebas PCR".