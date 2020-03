La consejera, Martínez Vidal, vincula la ausencia de coronavirus en la región con la falta de infraestructuras

La portavoz, Ana Martínez Vidal, considera que no disponer de “esa red de comunicaciones puede contribuir a que no haya ese intercambio de personas en este momento”. Eso ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Que no contemos con un AVE, con un corredor Mediterráneo y que exista una dejadez total del gobierno de Pedro Sánchez hacia la región de Murcia…puede contribuir a que no haya casos de coronavirus, aunque no estamos exentos de ello” ha dicho.