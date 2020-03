Mar Menor. Ecologistas en Acción alega en contra el bombeo del Albujón que considera "condenado al fracaso".

La organización ecologista, que lo considera un proyecto “condenado al fracaso”, ha presentado alegaciones donde expone los motivos por los que solicita que se desestime y, además, pide que sea sometido a evaluación de impacto ambiental y de repercusiones de la Red Natura 2000 ya que la MEMORIA técnica del proyecto da por hecho que la infraestructura se romperá varias veces al año ocasionando vertidos ocasionales al Mar Menor.

Ecologistas en Acción, en el escrito de alegaciones al que ha tenido acceso Onda Cero, resalta que “la emisión, aunque solo fuera de forma temporal, de aguas contaminadas por nitratos en elevadas concentraciones solo provocaría el aumento del proceso de eutrofización que actualmente sufre el Mar Menor” y subraya que “de la propia documentación que acompaña la MEMORIA, se puede constatar que las aguas que se verterían al Mar Menor, en caso de parada técnica o avería, llevan una concentración de sustancias contaminantes, y por tanto peligrosas para el buen estado ecológico de la masa de agua del Mar Menor”.

Las analíticas que acompañan a la Memoria Técnica del bombeo del Albujón sometido a información pública por la Dirección General de Medio Ambiente constatan que las aguas que están entrando al Mar Menor llevan una concentración de Nitratos que fluctúa de 146 a 247 mg/l NO3, valores que triplican e incluso quintuplican el límite de 50 mg/l NO3 fijado por la Directiva Europea relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. “A los nitratos se unen otros contaminantes emergentes como plaguicidas, antibióticos y otros medicamentos, así como residuos de explotaciones ganaderas” expone Ecologistas en Acción.

La organización ecologista resalta en su escrito de alegaciones que “los consecuentes vertidos afectarán asimismo a Lugares de la Red Natura 2000” y que “el documento presentado no justifica de ningún modo que tanto las obras como el funcionamiento no causarán una repercusión significativa sobre los valores naturales de dichos Espacios Protegidos, por lo que en virtud del principio de precaución debería tramitarse la correspondiente evaluación de impacto medioambiental”. Ecologistas en Acción enumera que se pueden ver afectadas especies en peligro de extinción o amenazadas como la NACRA, el Fartet, la Avoceta, el Charrancito o el Caballito de Mar, entre otras.

Ecologistas en Acción también solicita que el órgano ambiental competente del Ministerio de Transición Ecológica realice un estudio para, entre otros aspectos, determinar en qué medida se ha cumplimentado el Programa de Vigilancia Ambiental de las obras realizadas hace 23 años, que costaron 5200 millones de pesetas, para eliminar la filtración al Mar Menor de 1600 toneladas de abonos al año procedentes de los cultivos del Campo de Cartagena y para que los agricultores reutilizaran parte del caudal que recogiera una red de 50 kilómetros de tuberías con tres estaciones de bombeo. Una instalación que cayó en desuso tras ser abandonada por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena al considerar muy costosa su explotación y mantenimiento.

Para la organización ecologista, el bombeo del Albujón, cuya puesta en marcha exige el gobierno regional desde hace varios meses, no es la solución y aboga por la reducción del regadío intensivo en el entorno del Mar Menor.

La MEMORIA técnica de la explotación realizada por la empresa Nestec Ingeniería y Estudios Técnicos estima que aunque no pueden cuantificar el número de incidencias graves que pueden darse en el sistema tales que obliguen a la parada de los bombeos, creen que podría producirse una parada total del sistema al mes. Dado que el bombeo del Albujón tiene previsto evacuar un máximo de 150 litros por segundo, los ingenieros estiman que con una parada técnica al año en la que no fuese posible aliviar hacia la rambla, el caudal vertido al Mar Menor sería de 0,0259 hectómetros cúbicos. “Se estima que este volumen de agua vertido al año no tendrá ningún efecto sobre el medio receptor” dice la Memoria Técnica sometida a información pública.