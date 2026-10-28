Limcamar se hace con el contrato de limpieza y desinfección de la Autoridad Portuaria de Cartagena

Limcamar, empresa especializada en servicios de limpieza profesional y con una amplia trayectoria en la gestión de contratos públicos y privados de alta exigencia, ha resultado adjudicataria del contrato para la prestación del servicio de limpieza y desinfección de los edificios y dependencias de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

La adjudicación, formalizada el pasado 15 de octubre de 2026 mediante procedimiento abierto, asciende a 366.296,80 euros sin IVA y contempla una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de hasta cuatro prórrogas adicionales de un año cada una. El contrato contaba con un valor estimado total de 2.225.702,40 euros sin IVA.

Con esta adjudicación, Limcamar dará continuidad al servicio que ya viene prestando para la Autoridad Portuaria de Cartagena desde 2022, fecha en la que obtuvo por primera vez la confianza de la entidad para asumir las labores de limpieza y desinfección de sus instalaciones. “La renovación del contrato supone un respaldo a la calidad del trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años y a la capacidad que hemos demostrado para responder a las necesidades de un entorno tan exigente como el portuario”, apunta Pedro Cánovas, director general de Limcamar.

La licitación despertó un notable interés en el sector, con la participación de seis empresas especializadas. Limcamar obtuvo la mejor valoración global del procedimiento, alcanzando 98,5 puntos sobre 100, situándose por delante del resto de competidores. La compañía consiguió además una de las puntuaciones técnicas más elevadas del proceso y la máxima valoración económica, lo que pone de manifiesto la competitividad y solidez de su propuesta.

Entre los licitadores participantes figuraban compañías de amplia implantación nacional, lo que refuerza el valor de la adjudicación obtenida por Limcamar en un proceso especialmente competitivo.

Un servicio estratégico para una infraestructura clave

El contrato abarca la limpieza y desinfección de los edificios administrativos, instalaciones y dependencias gestionadas por la Autoridad Portuaria de Cartagena, una de las infraestructuras logísticas más relevantes del arco mediterráneo español y un enclave estratégico para el tráfico marítimo, comercial y energético.

La correcta conservación higiénica de estos espacios resulta fundamental para garantizar unas condiciones óptimas de trabajo para empleados, usuarios y empresas que desarrollan su actividad en el entorno portuario, así como para proyectar una imagen de calidad acorde con la importancia de la institución.

Pedro Cánovas destaca que «esta adjudicación supone un nuevo respaldo a nuestra capacidad para gestionar servicios de limpieza en instalaciones de gran complejidad y relevancia estratégica. La confianza depositada por la Autoridad Portuaria de Cartagena nos impulsa a seguir trabajando con los máximos estándares de calidad, sostenibilidad y eficiencia para ofrecer un servicio excelente desde el primer día».

Crecimiento sostenido en contratos de alto valor añadido

Esta nueva adjudicación se suma a otros contratos estratégicos obtenidos recientemente por Limcamar en ámbitos de alta especialización, como el del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, por ejemplo, consolidando el posicionamiento de la compañía como uno de los operadores de referencia en el sector de la limpieza profesional.

Con cerca de cuatro décadas de experiencia, presencia en España y Portugal y una plantilla de más de 12.000 profesionales, Limcamar presta servicios en miles de instalaciones de diferentes sectores, entre ellos administraciones públicas, hospitales, industria, centros educativos, oficinas, instalaciones logísticas y grandes superficies, aplicando protocolos adaptados a las necesidades específicas de cada cliente y bajo estrictos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad.