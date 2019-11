José Ramón Díez de Revenga se deshace de sus acciones en la empresa AZENTIA a los pocos días de ser nombrado consejero de Fomento

El consejero de Fomento aporta una certificado de la empresa Azentia fechado el pasado 19 de agosto, a las dos semanas de tomar posesión del cargo como consejero, que dice que no posee ninguna acción o participación en la citada empresa, aunque no ha querido desvelar a quién ha traspasado o vendido las acciones.

El pasado mes de marzo, José Ramón Díez de Revenga, siendo director general de Transportes Costas y Puertos, tuvo que comparecer ante la Comisión de Investigación sobre la revisión de Contratos, Avales y Subvenciones Públicas de la Asamblea Regional donde, pese a la insistencia de los diputados, se negó a revelar qué porcentaje de acciones tenía de la empresa consultora Azentia SL de la que es administrador, José Antonio Ángel Fonta.

Díez de Revenga fue citado a comparecer tras desvelar Onda Cero que los puertos de Lo Pagán y Las Villas de San Pedro recurrieron precisamente a la empresa AZENTIA Ingeniería S.L. de la que era socio José Ramón Díez de Revenga, para que redactara sus proyectos de obras de ampliación. Ambos puertos habían solicitado al gobierno regional prorrogar la concesión condicionada por Ley de Puertos del Estado a obras de mejora y eficiencia energética, cuya tramitación supervisó y autorizó la dirección general de Puertos siendo titular Díez de Revenga, aunque éste aseguró haberse inhibido en los expedientes administrativos. “Yo esos expedientes ni los huelo, saltan directamente al consejero" declaró a Onda Cero.

Díez de Revenga llegó a decir que se trataba de una ex empresa con la que no tenía relación alguna aunque su declaración de bienes como alto cargo decía todo lo contrario, aunque en Onda Cero había admitido seguir siendo dueño de la empresa junto a José Antonio Ángel Fonta "porque cuando deje la política a algún sitio he de volver" dijo.

“Yo me he desvinculado completamente de ella. Es una empresita. Lo más importante es que yo no obtengo ninguna remuneración de esa empresa, de ningún tipo” declaró Díez de Revenga en marzo de este año a preguntas de los periodistas. No obstante, los grupos en la oposición pidieron su dimisión por no detallar sus acciones en Azentia.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Onda Cero, la empresa Azentia Desarrollo e Ingeniería SL declaró en 2018 un beneficio de 28.804,84 euros según consta en el certificado del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la mercantil fechado el 1 de julio de 2019. Como este beneficio ha ido a compensar las pérdidas de la empresa de ejercicios anteriores, Díez de Revenga niega haber recibido beneficio alguno de la misma. El consejero de Fomento aporta una certificado de la empresa Azentia fechado el pasado 19 de agosto, a las dos semanas de tomar posesión del cargo como consejero, que dice que no posee ninguna acción o participación en la citada empresa, aunque no ha desvelado a quién ha traspasado o vendido las acciones ni el importe de la operación.

En la Comisión Especial de Investigación sobre la revisión de Contratos, Avales y Subvenciones Públicas de la Asamblea Regional que se celebró el pasado 25 de marzo, Díez de Revenga afirmó categóricamente que cumplía escrupulosamente el artículo 9 del Estatuto del Cargo Público que dice, entre otras cosas, que los altos cargos del gobierno regional no podrán recibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas ni cualquier otra percepción que directa o indirectamente provenga de la actividad privada.

La empresa AZENTIA, fundada en 2002 por José Ramón Díez de Revenga con el nombre DDR INGENIEROS ASOCIADOS SL, cambió de administrador en el registro mercantil en mayo de 2017, justo al día siguiente de que tomase posesión como alto cargo de la Comunidad Autónoma. Desde entonces figura al frente de esa empresa como administrador y gerente José Antonio Ángel Fonta, ex alumno de Díez de Revenga en la UPCT, de 26 años. Díez de Revenga y Fonta montaron en 2015 una empresa de monitoreo de obras urbanas denominada SIOUX y en mayo de 2016 se asociaron en AZENTIA INGENIERÍA SL.

“Díez de Revenga no va a dimitir ni lo va a cesar nadie porque no hay circunstancia política, legal o ética que lo diga”. En estos términos se refirió el presidente López Miras hacia su director general de Transportes, Costas y Puertos Díez pese a que, como informó Onda Cero, ocultó al Consejo de Gobierno que tenía interés personal en el expediente del puerto de lo Pagán.

Díez de Revenga registró el pasado 20 de septiembre un nueva declaración de bienes en el portal de transparencia de la CARM donde ya no declara participación en la empresa consultora Azentia