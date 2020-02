Hugo Morán celebra que el gobierno empiece a pensar en el Mar Menor

Y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a través de twitter, ha respondido a López Miras que “está bien que el gobierno de Murcia empiece a pensar, aunque sea con 25 años de retraso, en el Mar Menor”.

Por su parte la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido de que “sin soluciones de fondo, habrá caldo verde en el Mar Menor mucho tiempo”. Ribera compareció ayer en el Senado para responder a una pregunta del senador del PP, Francisco Bernabé sobre las medidas que el ministerio piensa acometer en el Mar Menor después de los tres “graves y terribles” episodios de inundaciones.

Ribera subrayó la necesidad de que ambas administraciones trabajen juntas “pero no se confunda. Estos horrorosos episodios han hecho aflorar un problema mucho más profundo, que es el agotamiento de un modelo de desarrollo que genera problemas muy serios para la gente del campo de Cartagena” y atribuye la situación del Mar Menor “al modelo de desarrollo que aplicó el PP durante tres décadas. Llega usted 30 años tarde” le dijo a Bernabé.

“Hasta que no haya soluciones integrales , estructurales y de fondo respecto a los vertidos, al tipo de agricultura y a la implicación del gobierno autonómico va a ser muy difícil poder acometer con seriedad algo para lo que no sirven parches ni fotos, por que si no, tendremos caldo verde, sopa verde, lamentablemente por mucho tiempo” concluyó Ribera.