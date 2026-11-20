Murcia ya tiene un nuevo punto de encuentro para quienes quieren vivir la movilidad eléctrica sin perder la emoción al volante. El nuevo Polestar Space de Murcia, en la Avenida Juan Carlos I, 90, celebró ayer la inauguración de sus instalaciones en una tarde-noche cargada de ilusión.

El equipo de Polestar, acompañado de clientes, medios de comunicación, amigos y trabajadores de Grupo Sedauto se reunieron para celebrar no solo la apertura del espacio, sino también para descubrir dos novedades muy esperadas: el Polestar 5 y el Polestar 4 SUV. Y es que inaugurar casa enseñando lo mejor de lo que está llegando es, sin duda, una forma estupenda de arrancar.

Una alianza cercana, con raíces y un recuerdo muy presente

Durante la bienvenida participaron Javier García, gerente de Grupo Sedauto, Adrien Palumbo, director general de Polestar Iberia, y Joana Braz, directora de marketing y PR de Polestar Iberia. Los tres coincidieron en que abrir este Space en Murcia va mucho más allá de levantar una persiana: supone acercar una movilidad sostenible y de altas prestaciones a un tejido empresarial sólido y a una comunidad con ganas de cambio.

En ese espíritu se notó el sello de Grupo Sedauto, donde entendemos la relación con clientes, amigos y compañeros como una comunidad real, con trato directo y cuidando cada detalle. Como resumió Joana Braz sobre el espíritu de estos espacios, la idea es alejarse del concesionario tradicional para parecerse más a una galería de arte donde nadie te empuja a comprar lo que no necesitas, sino a descubrir lo que encaja con tu vida.

El momento más emotivo de la velada llegó de la mano de Adrien Palumbo al recordar a Raúl García, fundador de Grupo Sedauto. Habló de él destacando que formó parte del camino y puso "muchísimo cariño, muchísimo corazón" en este proyecto. Y es que su huella se sintió ayer con fuerza y siempre estará en Grupo Sedauto.

El nuevo coche de la marca. | Grupo Sedauto

Dos estrenos que ponen el listón muy alto

La noche permitió conocer de cerca dos modelos que unen diseño minimalista, ingeniería y carácter:

Polestar 5: llega como el gran turismo insignia de la marca, con plataforma exclusiva de aluminio y un enfoque pensado tanto para disfrutar al volante como para viajar lejos con comodidad. Alcanza hasta 650 kW (884 CV) y 1.015 Nm de par con un 0-100 km/h en 3,2 segundos en su versión Performance, mientras que la variante Dual motor homologa hasta 678 km de autonomía WLTP y admite carga rápida de 800 V del 10 al 80 % en 22 minutos.

Polestar 4 SUV: esta nueva versión del Polestar 4 amplía la familia con el espacio de un familiar y la versatilidad de un SUV, recuperando la luneta trasera. Ofrece hasta 630 km de autonomía WLTP, hasta 400 kW (544 CV) en la opción más prestacional y carga del 10 al 80 % en 30 minutos.

Sabores de casa y música para amenizar la velada

La celebración también se disfrutó alrededor de la mesa y la música. El catering, firmado por el chef Pablo González Conejero de Finca Buenavista, fue un auténtico éxito entre los asistentes, mientras nuestro DJ Alejandro, ponía el ritmo y el ambiente perfecto para charlar sin prisas.

Con esta apertura en Murcia, Polestar y Grupo Sedauto empiezan una etapa conjunta marcada por la innovación eléctrica, el diseño cuidado y las ganas de hacer las cosas de otra manera. Descubre en Avenida Juan Carlos I, 90 este nuevo espacio y agenda tu prueba para disfrutar de todos los modelos de Polestar.