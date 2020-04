Diego Conesa pide al presidente López Miras que deje de lloriquear y quejarse constantemente "eso es inmaduro"

Diego Conesa advierte de la “inseguridad jurídica” que está generando la Consejería de Empleo en la resolución de los ERTEs y lamenta de que miles de trabajadores no van a poder cobrar a tiempo por la falta de medios habilitados por la Comunidad Autónoma para resolver a tiempo los Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Conesa califica de "anomalía democrática" que López Miras no le haya llamado ni responda a los whastapp

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, que califica de “anomalía democrática” que desde que se decretó el estado de alarma el presidente López Miras no le haya llamado ni una sola vez y ni siquiera responda a los mensajes de whastapp, advierte de la “inseguridad jurídica” que está generando la Consejería de Empleo en la resolución de los ERTEs mediante silencio positivo "pero señalando que no se trata por causa de fuerza mayor". El dirigente socialista también anuncia que estudia la forma para que mediante un certificado de empresa o declaración responsable, los bancos puedan adelantar el pago de los salarios a los trabajadores afectados por ERTES no resueltos.

Diego Conesa avanza que no podrán votar a favor de un proyecto de ley de presupuestos que el gobierno regional está reformulando sin contar con el PSOE y pide al presidente López Miras que deje de lloriquear y quejarse constantemente y adopte medidas dentro de sus competencias como está haciendo el gobierno valenciano con ayudas directas a los autónomos o la compra de tabletas para los alumnos sin recursos que no puede seguir las clases escolares de forma telemática.

Conesa, que plantea un rescate social de las personas como en su día se rescató a los bancos, considera “inmaduro” que López Miras no deje de pedir y pedir a otros mientras él no deja de bajar impuestos. El dirigente socialista también le ha recordado que las competencias sanitarias están transferidas “y compete al SMS comprar el material sanitario necesario. Lo que manda el Ministerio de Sanidad es un complemento” dice. Conesa ha recordado que el gobierno valenciano ha gestionado ya la llegada de ocho aviones con toneladas de material sanitario para su comunidad y quiere que el consejero de Salud les informe del material sanitario que el SMS adquirió durante los meses de enero y febrero para conocer cómo se preparó para hacer frente a la epidemia de coronavirus.

El dirigente socialista opina que el gobierno regional debería garantizar el abastecimiento de mascarillas de toda la población murciana mediante la producción en la región "dado que hay dos o tres empresas textiles que podrían acometer la producción de los millones de mascarillas que vamos a necesitar durante los próximos meses y hasta que no se encuentre una vacuna contra el coronavirus".

Sobre si considera una “temeridad” la vuelta hoy al trabajo de ciertos sectores no esenciales como ha dicho el presidente López Miras, el dirigente socialista se pregunta si antes de decir eso lo había comentado previamente con el presidente de CROEM, José María Albarracín.

El secretario general del PSRM-PSOE, que espera que no tengan que aplicar un 155 ambiental a la región de Murcia por la inacción de la Comunidad Autónoma con el Mar Menor, se pregunta si hay que explicar en latín al gobierno regional que en el ejercicio de sus competencias debe actuar en origen y limitar la actividad económica alrededor del Mar Menor limitando la producción y la fertilización.