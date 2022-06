Alberto González y Dani Perejón, las dos complicadas opciones que quiere Miguel Linares en el UCAM

Miguel Linares tiene claro qué equipo quiere para la próxima temporada del UCAM. El nuevo director deportivo del cuadro universitario que ya ha firmado con la entidad universitaria tendrá que rehacer una plantilla reducida por el descenso de categoría.

El responsable de la parcela del fútbol llega desde el Linares Deportivo, club con un bajo presupuesto que ha conseguido entrar en el playoff por el ascenso a Segunda División en la presente campaña.

Linares, por su parte, ya tiene el ojo echado a un par de entrenadores. El que más le gusta es Alberto González. El técnico ha llevado en volandas al Linares Deportivo después de la destitución de Sandroni y junto al director deportivo han conseguido consolidar un grupo de trabajo que les ha llevado al éxito rotundo. Sin embargo, la llegada de González es más un deseo que una realidad. El malagueño tiene diferentes propuestas atractivas de la categoría en la que ha militado con solvencia y es poco probable que pueda aterrizar en La Condomina.

El nuevo directivo del UCAM también ha mostrado interés por Javi Motos, quien ha conseguido una excelente temporada con el Mar Menor y que le ha llevado a luchar por los puestos de fase de ascenso hasta la última jornada. El propio entrenador de Puente Tocinos reconoció que “el interés de una entidad así es un honor y un sitio donde se puede crecer” en Onda Cero la pasada semana.

https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/deportes/onda-deportiva/secciones/javi-motos-hay-conversaciones-varios-clubes-esperemos-materializarlas-proximos-dias_202206026298dd7742136300014df9dd.html

En la mesa también está Pato. El responsable del banquillo del filial ha cuajado una magnífica temporada con una buena camada de jóvenes futbolistas y se encuentra en la terna de posibles técnicos, pero no las tiene todas consigo. No obstante, hay más entrenadores encima de la mesa para Linares y la negociación con Motos no está por el momento muy avanzada.

En el terreno de juego también se ha fijado en diferentes perfiles. Evidentemente si Linares sabe que ya le han funcionado, el interés en esas piezas crece. Es el caso de Dani Perejón. El lateral diestro de Sanlúcar de Barrameda ha disputado 28 encuentros con la elástica del cuadro de Linarejos y ha cuajado una fantástica actuación. Después de ello, no sería extraño que el de Sanlúcar de Barrameda tuviera ofertas de Primera Federación en la categoría y no es un plato fácil para el nuevo directivo del UCAM.

Lo que queda claro es que la Universidad Católica espera lanzar un proyecto ilusionante para la próxima sesión en Segunda Federación y los nombres que se ponen encima de la mesa son muestra de potencial económico para volver a la categoría de bronce del fútbol nacional.