La UPCT urge al Ayuntamiento a agilizar la construcción de más residencias para estudiantes

El Vicerrector de Infraestructuras de la Universidad Politécnica, Manuel Alcaraz, urge al Ayuntamiento a que ceda parcelas o inmuebles municipales, así como agilice las licencias urbanísticas para la construcción de nuevas residencias para estudiantes universitarios, máxime cuando los alumnos de nuevo ingreso para el curso 2025/2026 han crecido casi un 30%.

Alcaraz recuerda el mínimo exigible por el Gobierno de que al menos un 10% del total de alumnado tenga opción a una plaza, pero hoy en Cartagena estamos lejos de dicho porcentaje.

El Vicerrector recordaba proyectos en marcha en la plaza de El Lago, calle Caballero o en el Monte Sacro cuya puesta en marcha depende de la gestión del Ayuntamiento.

Por otra parte, la Asamblea Regional se ha negado a una concesión provisional a la UPCT de las 160 plazas de la antigua residencia “Alberto Colao”, porque son instalaciones que un futuro, todavía sin fecha, serán destinadas a la ampliación del Parlamento Autonómico.

Manuel Alcaraz presentaba hoy a 8 equipos de arquitectos, la licitación del proyecto de rehabilitación del edificio central de 4.000 metros cuadrados del campus de Alfonso XIII, que hace 8 años quedó en desuso con el traslado de la Escuela de Navales, estudios que ahora se pretende que regresen una vez reformado el inmueble, que también albergará la biblioteca y nuevas aulas de informática.

El proyecto, valorado en 4,5 millones de euros de los que 2 proceden de fondos europeos, forma parte del Plan Director del Campus de Alfonso XIII y afecta a un edificio de los años 60 del siglo pasado que necesita una reforma integral física y energética, pero respetando su fachada de época, explicaba la Coordinadora de Infraestructuras de la UPCT, María José Muñoz.

La rehabilitación de la Escuela de Navales podría comenzar a mediados del año que viene, fecha en la que también saldrá a licitación el proyecto de modernización del entorno del campus de Alfonso XIII que prevé abrirlo a la ciudad eliminado las vallas y setos que lo rodean, explicaba el Vicerrector, que detallaba otras “pequeñas obras” previstas para los próximos meses.