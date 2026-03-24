Semana Santa Cartagena 2026: programa, itinerarios, procesiones, recorridos y recetario

Onda Cero Cartagena presenta su guía especial de Semana Santa, una publicación pensada para acompañarte en unos días marcados por la devoción, la tradición y la historia.

En sus páginas encontrarás itinerarios de procesiones, información turística y gastronómica, contenidos para disfrutar de la ciudad en estas fechas y un espacio dedicado a los más pequeños, porque la Semana Santa también es legado, identidad y futuro.

Además, los hermanos mayores de las cofradías comparten su visión sobre una celebración única que forma parte del alma de Cartagena.

Puedes conseguir la guía en las oficinas de Turismo, Puerto de Culturas y Teatro Romano, y también descargarla en formato digital para llevarla siempre contigo.