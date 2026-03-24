Procesiones

Semana Santa Cartagena 2026: programa, itinerarios, procesiones, recorridos y recetario

Procesiones, itinerarios, propuestas turísticas y gastronómicas, la mirada de los hermanos mayores y un espacio pensado para los más pequeños en una publicación que ya puede descargarse también en formato digital

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Julián Vigara

Murcia |

Semana Santa Cartagena 2026
Semana Santa Cartagena 2026 | ondacero.es

Onda Cero Cartagena presenta su guía especial de Semana Santa, una publicación pensada para acompañarte en unos días marcados por la devoción, la tradición y la historia.

En sus páginas encontrarás itinerarios de procesiones, información turística y gastronómica, contenidos para disfrutar de la ciudad en estas fechas y un espacio dedicado a los más pequeños, porque la Semana Santa también es legado, identidad y futuro.

Además, los hermanos mayores de las cofradías comparten su visión sobre una celebración única que forma parte del alma de Cartagena.

Puedes conseguir la guía en las oficinas de Turismo, Puerto de Culturas y Teatro Romano, y también descargarla en formato digital para llevarla siempre contigo.

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