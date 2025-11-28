El S-81 alcanza su mayor hito cumpliendo con excelencia su primer despliegue con la OTAN

El innovador submarino de la Armada Española S-81 “Isaac Peral” ha alcanzado su mayor hito cumpliendo con excelencia su primera misión real bajo el mando de la OTAN.

Una vez conseguido el objetivo de 45 días continuados de navegación y tras 5.000 millas recorridas con 800 horas de inmersión, el nuevo submarino de la clase S-80 ha participado en su primer ejercicio con la OTAN integrado en el despliegue “Sea Guardian” de vigilancia y control de actos ilícitos o de terrorismo de embarcaciones en el Mar Mediterráneo.

Una misión en la que el S-81 ha superado todas las expectativas en cuanto a rendimiento, afirmaba su Comandante, el Capitán de Corbeta, Fernando Clavijo.

Incluso los mandos de la OTAN han manifestado su satisfacción por el nuevo “producto” que aporta a la Fuerza la Armada Española.

El Comandante del “Isaac Peral” se mostraba orgulloso de su dotación de 55 tripulantes, una experiencia de compromiso y eficiencia que no había visto en sus 10 años de experiencia en submarinos.

Tras cumplir su mayor hito, a los sones de la canción “Exoplaneta” dedicada a su Cartagena de “Arde Bogotá”, el S-81 atracaba esta mañana en su base en el Arsenal de Cartagena, siendo recibido por el Comandante de la Flotilla, el Capitán de Navío Alfonso Carrasco, junto a familiares de la tripulación.

El Comandante Carrasco se mostraba orgulloso de que la flota vuelva a crecer con el S-81 ya operativo al 100%, con el antiguo “Galerna” que sigue activo y de misión todavía con la OTAN, así como el S-82 “Narciso Monturiol” que el pasado 17 de Noviembre era puesto a flote, y que, si las exhaustivas pruebas de puerto y mar salen bien, podrá ser entregado a la Armada a finales de 2026.

El Jefe de la Base de submarinos destacaba que la tecnología seguirá siendo una prioridad y anunciaba la creación de una oficina técnica de apoyo al ciclo de vida, que ya ha comenzado a implementar la Inteligencia Artificial en los nuevos submarinos de la Armada.