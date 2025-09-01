La Princesa de Asturias se incorpora a la AGA de San Javier como "una alumna más"

A las 12 del mediodía la Princesa Leonor llegaba a la Academia vestida con el uniforme de especial relevancia del Ejército del Aire y el Espacio, donde era recibida con honores por su director, el Coronel Luis Felipe González Asenjo, con quien mantenía un primer encuentro junto al equipo docente en el edificio de dirección.

A continuación, la Princesa de Asturias se trasladaba, vestida con el mono de vuelo, hasta los hangares donde conocía el simulador de vuelo y el avión de entrenamiento “Pilatus PC-21" en el que se ha montaba en tierra junto al mismo Comandante que se lo mostró al Rey Felipe el pasado mes de Junio.

Tras el oportuno adiestramiento, la heredera al trono podrá efectuar su primer vuelo con instructor en mes y medio y de su destreza dependerá cuándo lo pueda hacer en solitario.

Leonor, que también recibirá nociones sobre drones y satélites, ingresa en la Academia de San Javier ya como alférez e incorporándose directamente a cuarto curso , junto a 15 damas cadetes y alféreces de su misma promoción.

El Coronel de la Academia asegura que la Princesa será una alumna más comenzando a partir de este martes a las 6,30 su aprendizaje aeronáutico que se extenderá hasta Julio de 2026, completando así su instrucción militar tras su paso por la Academia del Ejército de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y ahora la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, para ejercer en un futuro como Reina de España ostentando el mando supremo de la Fuerzas Armadas.