Se celebrará del 3 al 5 de Julio y esta quinta edición será "la más ambiciosa" según su director, Juan Antonio Muñoz

Iron Maiden cabeza de cartel del Rock Imperium 2026

Iron Maiden y Saraton serán los reclamos de un total de 11 grupos confirmados. Las entradas se ponen a la venta el miércoles 24 de Septiembre a las 12 del mediodía al precio de 195 euros.

Paco Rivas

Cartagena |

Lo imposible ha sido posible y la quinta edición del Rock Imperium contará como cabeza de cartel con la mítica banda británica de heavy metal Iron Maiden. Así lo desvelaba hoy la Alcaldesa, Noelia Arroyo, en la presentación del Rock imperium 2026 que se celebrará del 3 al 5 de Julio.

Arroyo subrayaba la importancia de poder ver y escuchar en Cartagena a una de las grandes bandas que ya son historia del rock, que sólo tocan en grandes estadios y suelen descartar los festivales.

Para la Consejera de Cultura y Turismo, Carmen Conesa, la presencia en la ciudad portuaria del mítico grupo británico supone un paso de gigante para posicionar a Cartagena y la Región dentro de los grandes eventos musicales, dando protagonismo al sur de Europa en un tipo de festivales que suelen celebrarse en el centro y norte de Europa.

El Director del Rock Imperium, Juan Antonio Muñoz, nunca hubiera imaginado que sólo 5 años después del nacimiento del festival, ya se pudiera contar con la presencia de Iron Maiden que, junto a la banda Saraton, serán los 2 cabezas de cartel, a falta de confirmar un tercero, de la que, según Muñoz, será la edición más ambiciosa.

Acostumbrados a aforos de hasta 150.000 personas en el Reino Unido, el Rock Imperium intentará aumentar su capacidad en la Cuesta de El Batel hasta las 25.000 personas para recibir a Iron Maiden.

Por el momento hay 11 bandas confirmadas para la quinta edición del Rock Imperium, y los abonos se pondrán ya a la venta mañana miércoles a partir de las 12 del mediodía en la web del festival al precio de 195 euros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer