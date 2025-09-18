Carthagineses y Romanos contará con un nuevo y ampliado campamento multiusos en 2026

Como aseguraba hoy la Alcaldesa, Noelia Arroyo, en el tradicional desayuno con los medios de comunicación de la Federación de Tropas y Legiones, todo está preparado para que las fiestas de Carthagineses y Romanos 2025 arranquen mañana con 6.000 festeros y hasta 100.000 personas que cada día pasarán por el campamento, en un gran evento de interés turístico internacional con un impacto económico para la ciudad de 14 millones de euros, destacaba, el Presidente de la Federación de Fiestas, Eduardo Conesa.

La Alcaldesa aprovechaba para anunciar el nuevo proyecto del campamento que los festeros han decidido que no se vaya a Mandarache y se quede en la actual ubicación junto a la rambla.

Así, los presupuestos de 2026 dispondrán de una partida para ampliar y construir un nuevo espacio multiusos inspirado en los recintos feriales de Zaragoza o Albacete que, además de albergar a Tropas y Legiones los días de fiestas, servirá para organizar todo tipo de grandes eventos el resto del año, con la posibilidad de patrocinio al estilo, por ejemplo, del Movistar Arena de Madrid.

El cheque municipal para las fiestas es de 204.000 euros, cifra que llega a los 800.000 si se suman todas las infraestructuras, seguridad y servicios que aporta el Ayuntamiento, explicaba Arroyo, que destacaba como novedad, un campamento mucho más accesible para todo tipo de discapacidades como los niños autistas para los que se habilitarán horarios especiales.

Velarán por la seguridad del campamento y alrededores hasta 120 efectivos diarios de los cuerpos de seguridad y salvamento locales y nacionales, con 16 cámaras de vigilancia con inteligencia artificial en el interior del recinto; el transporte urbano aumentará sus frecuencias y será gratuito dos días de las fiestas y se instalarán hasta 100 atracciones de feria.