El WEEKEND DJ llenará de efectos visuales el 6 de agosto el Auditorio Paco Martín

El Auditorio Paco Martín del Parque Torres acoge el próximo 6 de agosto la VI edición del Weekend DJ Fest Cartagena, el festival más importante en su género de la Región de Murcia.

Con el Director del Weekend DJ Fest, Juan Pedro Hurtado, repasamos como arrancó en el año 2015 y que se ha venido celebrando de manera ininterrumpida, hasta que estalló la pandemia.

Por el escenario del Auditorio Paco Martín, pasarán el DJ cartagenero Álex Bot, Sergio Blázquez, Valdi, el DJ de El Hormiguero de Antena 3 y autor de éxito, y por último, estará el Dreamteam, formado por los míticos Toni Peret, José María Castells y Quique Tejada, creadores de los Max Mix y que llevan años triunfando en Ibiza con su espectáculo 'The Children Of the 80's', además de la gira 'Yo tambien fui a EGB'.

Debido a la situación sanitaria, se han adoptado todas las medidas necesarias para que el evento sea seguro, con aforo reducido, distancias y control de acceso a través de invitación. El acceso se producirá únicamente entre las 21.00 y las 22.30 horas