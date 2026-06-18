El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, Mención de Honor en los Premios Onda Cero Cartagena 2026

El jurado de los premios Onda Cero Cartagena 2026 en su XVII edición ha estado compuesto por Tomás Martínez Pagán, vicepresidente de la FREMM; Ana Correa, presidenta de COEC, Manuel Alcaraz Aparicio, Vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UPCT y Luis Miguel Pérez Adán, cronista oficial de Cartagena. Se han valorado las candidaturas en doce categorías con el fin de poner en valía las iniciativas, entidades y personas que durante este año han destacado por su aportación, esfuerzo y valores en la comarca de Cartagena.

Este año, Onda Cero, entregará una MENCIÓN DE HONOR, al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

El Jurado ha decidido otorgar a Damián Romero, la distinción de CARTAGENERO DE HONOR, tras casi 45 años de servicio en el Cuerpo Nacional de Policía, a los que se ha dedicado en cuerpo y alma, con entrega, lealtad y vocación de servicio hasta su reciente jubilación.

En CIENCIA E INVESTIGACIÓN, se premia al Arsenal de Cartagena, una joya arquitectónica, y polo de innovación tecnológica militar y naval. Sercotel Alfonso XIII Hotel, en su 50 aniversario, recogerá el premio en ECONOMÍA Y EMPRESA.

José Sánchez Conesa, el investigador más importante de las costumbres y tradiciones del campo de Cartagena, además, de Cronista Oficial de Cartagena, recogerá el premio en la categoría de FIESTAS Y TRADICIONES.

Dentro del área de EDUCACIÓN, se reconoce la labor desarrollada por el IES Mediterráneo, por la aplicación del programa regional `Referen-T´, una iniciativa con la que se ha reducido el absentismo y el abandono escolar. En la categoría de SALUD, se concede a la Fundación Doctor Pérez Pallarés, actualmente impulsando la iniciativa `Respira La Vida-Family Place´, para crear el primer espacio humanizado de acompañamiento oncológico financiado íntegramente por la ciudadanía.

El premio en la categoría de CULTURA ha recaído en el Archivo Municipal de Cartagena, custodia ocho siglos de historia local, con documentos que van desde 1245, fecha de la institución del Concejo de la ciudad, hasta la actualidad, llenando unas 25.000 unidades de instalación que ocupan más de 3.700 metros de estanterías. En TURISMO, se distingue a Cartagena Puerto de Culturas, en su XXV Aniversario. Se ha convertido en uno de los grandes referentes de la gestión patrimonial y turística en España y ya supera los 11 millones de turistas.

En MEDIO AMBIENTE, la recuperación de las Salinas de Marchamalo, unas salinas que llevaban 30 años abandonadas, y que, gracias al proyecto RESALAR, coordinado por la Fundación ANSE, han sido rescatadas del olvido. La Ruta de las Fortalezas, recibirá el premio al DEPORTE. Una carrera de montaña impulsada por la Armada Española que desafía la resistencia de corredores venidos de todo el país y recorre los lugares más emblemáticos de Cartagena, En su XIV edición ha congregado a 5.000 corredores.

En GASTRONOMÍA, se reconoce el legado, la tradición del Restaurante Columbus, uno de los locales con más solera de la ciudad con 95 años de historia. En VALORES HUMANOS, el premio ha recaído en el Hogar de Infancia Casa Cuna, por la vocación de servicio y compromiso social. El próximo año cumplen su 60ª aniversario dando protección y un hogar a menores de 0 a 10 años.

Unos premios que cada año entrega la emisora Onda Cero Cartagena, Grupo Atresmedia, para rendir homenaje a personas, asociaciones, entidades y proyectos que contribuyen al desarrollo de la sociedad de la Comarca de Cartagena y que destacan por su labor dentro y fuera de nuestras fronteras.