El Hotel Sercotel Alfonso XIII celebra medio siglo como parte de la historia de Cartagena

Bajo el lema “50 años compartiendo el futuro de Cartagena”, el aniversario ha reivindicado el papel del Hotel Sercotel Alfonso XIII en la vida social, empresarial e institucional de la ciudad.

La parte institucional ha incluido las intervenciones de representantes del Hotel Sercotel Alfonso XIII, Sercotel Hotel Group y las administraciones regional y local.

Durante su intervención, Juan Carlos García, CEO del Hotel Sercotel Alfonso XIII, ha repasado la evolución de Cartagena a lo largo de los últimos 50 años y la transformación que ha experimentado la ciudad, desde su identidad industrial y naval hasta su consolidación como referente turístico, cultural y tecnológico. Un recorrido que el Hotel Sercotel Alfonso XIII ha vivido en primera persona, acompañando los cambios de la ciudad y formando parte de su desarrollo económico y social. En este contexto, ha agradecido la contribución de las instituciones, empresas, colaboradores y proveedores locales, así como de todas las personas que han formado parte de la historia del establecimiento, con una mención especial a su equipo humano, cuyo compromiso ha sido fundamental a lo largo de estas cinco décadas. Como ha señalado, «el Alfonso XIII no es un hotel de paso, es el gran salón de invitados de Cartagena», una frase que resume el vínculo del establecimiento con la ciudad y su voluntad de seguir acompañándola en el futuro.

Por su parte, José Rodríguez, CEO de Sercotel Hotel Group, ha destacado la importancia del aniversario dentro de la trayectoria del establecimiento y su integración en un grupo que continúa acompañando su evolución.

El Premio Alfonso XIII “Miradas de Cartagena”, uno de los protagonistas del aniversario

La velada ha acogido la entrega de la primera edición del Premio Alfonso XIII “Miradas de Cartagena”, una iniciativa impulsada por el Hotel Sercotel Alfonso XIII con motivo de su 50.º aniversario para reflejar, a través de la fotografía, la evolución de Cartagena durante las últimas cinco décadas.

Bajo el tema “Cartagena Histórica (1976-2026)”, el certamen ha invitado a profesionales y aficionados a mostrar diferentes espacios, paisajes, transformaciones y momentos que forman parte de la historia reciente de la ciudad.

El primer premio ha correspondido a David Ros García, por Castillitos en vela; el segundo premio ha sido para Antonio García Barbero, por Imaginando el pasado y contemplando el presente; y el tercer premio ha recaído en José Carlos Ñíguez Carbonell, por

Diálogo entre gigantes.

La obra ganadora permanecerá expuesta durante un año en el Hotel Sercotel Alfonso XIII, donde podrá ser contemplada por los huéspedes y visitantes.

La gastronomía de Magoga, protagonista de la celebración

Magoga ha firmado la propuesta gastronómica de la velada, fruto de la colaboración que mantiene desde hace años con el Hotel Sercotel Alfonso XIII en diferentes proyectos y eventos.

Para el aniversario, el restaurante ha diseñado un cóctel con protagonismo del producto y los sabores del territorio. Entre los pases servidos han destacado el taco de pulpo a la cartagenera, la ensaladilla caramelizada con hueva de trucha, el steak tartar de ternera con hojaldre crujiente, el bombón de cítricos y hierbas del entorno y la croqueta melosa de leche fresca de jamón de bellota.

El recorrido gastronómico ha incluido también distintas estaciones, como «El Huerto: Del campo a la mesa», una selección de quesos y una propuesta de encurtidos y aceites bajo el concepto «Abriendo boca», además de los cortadores de jamón.

La coctelería de Mario Gallart ha aportado otro atractivo a la velada, con una estación creada especialmente para la ocasión.

La memoria del Hotel Sercotel Alfonso XIII

El Museo de la Memoria ha acercado a los invitados al pasado del hotel mediante una instalación con antiguas maletas que han reunido fotografías, llaves, cartas, uniformes, menús, postales y otros objetos vinculados a distintas épocas del establecimiento.

Como recuerdo del aniversario, los asistentes han recibido una ilustración creada expresamente para la ocasión por la ilustradora Alba Gutiérrez, concebida como un homenaje a Cartagena y a su territorio.

La obra reúne algunos de los elementos más representativos de la identidad de la ciudad, desde el Faro de Cartagena y el mar hasta el patrimonio romano, la tradición modernista, el paisaje minero y el campo de Cartagena, en una composición que rinde homenaje al entorno en el que el hotel ha desarrollado sus 50 años de historia.

La música en directo de Mood Swing Band, con el jazz como referencia, ha acompañado la velada.

Entre las autoridades asistentes se encontraban la Excma. Sra. D.ª Carmen María Conesa, consejera de Turismo, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la Excma. Sra. D.ª Noelia Arroyo, alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena, quienes han acompañado al Hotel Sercotel Alfonso XIII en la conmemoración de sus cinco décadas de historia.

Asimismo, el aniversario ha reunido a representantes de distintos ámbitos institucionales, empresariales, sociales y profesionales, entre ellos D. Juan Francisco Martínez Carrasco, director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM); D. Tomás Martínez Pagán, presidente de FREMM; D. Miguel Ángel Jiménez Bosque, presidente de COEC; y D. José Ángel Úbeda Garcerán, coronel jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 73, entre otras personalidades.

50 años compartiendo el futuro de Cartagena

Con esta celebración, el Hotel Sercotel Alfonso XIII ha querido agradecer a las personas, empresas e instituciones que han formado parte de su historia y reafirmar su vínculo con Cartagena. Medio siglo después de su apertura, el hotel mira al futuro con la voluntad de seguir siendo un espacio de encuentro para la vida social, empresarial e institucional de la ciudad.