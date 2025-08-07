"MÁS DE UNO CARTAGENA", CON DÁMARIS OJEDA

Cartagena calienta motores de cara a la Ocean Race Europe

Cartagena acogerá la tercera etapa de un total de 5 escalas de una ruta que arranca este próximo domingo en Alemania.

Del 23 al 26 de agosto, 4 días de auténtico espectáculo que ofrecerá la flota de la clase IMOCA 60 llegados de Suiza, Francia, Alemania, Italia y Canadá con regatistas de 13 nacionalidades.

Habrá juegos acuáticos infantiles en la Cola de Ballena, conciertos, visitas a barcos civiles y militares, simuladores de navegación, paella y hasta chocolate con churros. Conocemos todos los detalles con Patricio Rosas, director de la escala en Cartagena.

Dámaris Ojeda

Cartagena |

Ocean Race Europe
Ocean Race Europe | Ocean Race
