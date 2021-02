Hoy en Tu Canción vamos a recordar algunos de los temas del último disco de Roy Orbison, el gran cantante estadounidense falleció en 1988 de un ataque al corazón y dejó grabado este álbum que se publicó en 1989. Para su última obra se rodeó de grandes músicos sobre todo para componerle temas que hacen de este disco un imprescindible aunque alguno también aparece tocando instrumentos.

Temas como: `She´s a mystery to me". "A love so beatiful", "California blue" y "You got it".