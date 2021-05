Pérez Ruzafa: Mientras no se coordinen las 3 Administraciones el problema de los fangos y lodos no tendrá solución

Mientras las 3 Administraciones no actúen de forma coordinada y la limpieza no se haga con regularidad, el problema de acumulación de lodos, fangos y secos al sur de la laguna no tendrá solución, ha afirmado el portavoz del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, en la presentación de la nueva maquinaria que hoy Ayuntamiento y Comunidad han estrenado para acelerar dichas labores.

Pérez Ruzafa pide a las autoridades que se dejen de “peloteo” y se dediquen a la gestión como solución para el Mar Menor.

Por su parte, la Vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, junto a la orilla “cenagosa” de la playa de Estrella de Mar, preguntaba al Ministerio de Transición Ecológica que de esos 200 millones anunciados para el Mar Menor, cuánto va a dedicar a la limpieza de los fangos que es de su competencia, pero que el Ayuntamiento estaría dispuesto a asumir como labor “impropia” si finalmente no actúa Costas.

La Directora General del Mar Menor, Miriam Pérez, recordaba que la Comunidad ya ha gastado desde 2.017 3 millones de euros en la limpieza de los fangos y secos de las playas del sur del Mar Menor y anunciaba un nuevo contrato por otros 2 millones hasta finales de 2.022 en tanto el Ministerio no asuma sus responsabilidad.

Pérez informaba de la nueva excavadora con brazo rastrillo de 5 metros que cuenta con el visto bueno del comité científico y que va a acelerar el acopio de biomasa para una posterior recogida manual más rápida y sin dañar el ecosistema.

El presidente de la asociación de vecinos de El Carmolí, Agustín Donaire, lamentaba que se haya perdido la unidad de la manifestación hace 2 años por el Mar Menor e insistía en la necesidad de una cabeza visible que coordine a las 3 Administraciones para la recuperación del Mar Menor.