Las heladas afectan sólo de forma puntual a cultivos del Campo de Cartagena con pérdidas de producción de entre el 15 y 20%, según COAG

Las heladas de los últimos días, siendo importantes, no han sido catastróficas para el campo de Cartagena, afectando entre un 15 y 20% sólo a cultivos puntuales como la alcachofa o el calabacín, mientras que otros como los cítricos, el fruto no ha resultado dañado no así el árbol, y la lechuga, el brócoli y la patata también han resistido temperaturas que no han pasado de mínimas de 2 grados bajo cero y cuyos efectos se han visto atenuados por las lluvias, destacaba el Presidente de COAG en el campo de Cartagena, Vicente Carrión.

No ha sido tanta la pérdida de cantidad como de calidad que sí va a afectar a los precios, aunque Carrión asegura que no hay peligro de desabastecimiento ni para la Región ni para otros mercados a excepción del transporte a determinadas zonas todavía perjudicadas por la nieve.