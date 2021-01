El Consejero de Fomento y la Plataforma Prosoterramiento denuncian que el proyecto remodelación de la estación de tren no la prepara para la llegada del AVE

El Consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, y el portavoz de la Plataforma Prosoterramiento de Cartagena, Fulgencio Sánchez, han coincidido hoy en que todo está parado en lo que se refiere al AVE y el Corredor Mediterráneo para Cartagena y ambos ha denunciado igualmente que la anunciada licitación de la remodelación de la estación de tren no la prepara para la llegada de la Alta Velocidad.

Para Díez de Revenga es la quinta vez que se anuncia la inminente rehabilitación de la estación y si se prevé que las obras se prolonguen hasta 2023, ello significa que el AVE nunca podrá llegar a Cartagena antes de esa fecha.

Además, puede ocurrir como en Murcia que hubo que construir una nueva estación adaptada a la Alta Velocidad con el sobrecoste de tiempo y dinero que ello ha supuesto.

El portavoz de la Plataforma Prosoterramiento creada en 2016, no descarta movilizaciones si desde las 3 Administraciones no se aclara la llegada del AVE y el Corredor Mediterráneo con un trazado que no rompa los barrios y aleje el paso de mercancías, a lo que se debe sumar un proyecto de estación intermodal.

El Consejero de Fomento manifestaba que seguirán insistiendo al Ministerio para que convoque después de un año sin reunirse, la Sociedad “Cartagena Alta Velocidad” donde se clarifique AVE y Corredor con un proyecto que solucione además la contaminación de los terrenos de entrada de la vía a Cartagena, y se plantee una modernización de las cercanías con Murcia que hoy para Díez de Revenga, son una “vergüenza” por el lamentable estado de los trenes.

Y precisamente hoy se publica en la Plataforma de Contratación de ADIF la licitación de las obras de la estación de tren de Cartagena por 5,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses, una muy buena noticia para la Alcaldesa, Ana Belén Castejón, porque con la contratación de estas obras, el Gobierno de España da cumplimiento a todos los compromisos que adquirió con Cartagena en materia de patrimonio durante la pasada legislatura, ya que también han anunciado inversiones tanto en el Anfiteatro como en la vieja catedral de Santa María la Vieja, ha dicho Castejón.