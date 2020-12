18.000 jornaleros del campo de Cartagena están llamados el 4 de Diciembre a una huelga general por sus precarias condicionales laborales con sueldos que en el 90% de los casos, no alcanzan el SMI

18.000 jornaleros del campo de Cartagena, 100.000 en toda la Región de Murcia, están llamados el próximo 4 de Diciembre a una huelga general del sector agroalimentario por sus precarias condicionales laborales con sueldos que en casi el 90% de los casos, no alcanzan el salario mínimo interprofesional.

Así lo subrayaba el Delegado Comarcal de CCOO, José Ibarra, que dice no entender cómo siendo la agricultura un sector estratégico para la economía regional, tiene a los trabajadores peor pagados del país.

Ibarra criticaba la “cicatería” de la patronal que tiene paralizada 2 años la negociación colectiva y que en algún caso, han tenido que ser los Tribunales de Justicia los que den la razón a los sindicatos obligando a pagar el salario mínimo.

El Secretario General de CCOO de Industria en la Región de Murcia, Enrique Bruna, recordaba que hacía 30 años, desde 1.991, que los trabajadores del campo no iban a la huelga y subrayaba como “inaceptable” que el 62% de los contratos agrícolas de todo el país gestionados por Empresas de Trabajo Temporal, se den en la Región de Murcia, lo que aumenta la precariedad de un sector basado en una cadena de subcontrataciones que degradan las condiciones laborales y personales, y que llegan a extremos de abusos sexuales a temporeras que no son un caso aislado, advertía Bruna, porque muchas no se atreven a denunciar, por lo que es urgente un mayor control y medios de la Inspección de Trabajo.

Bruna recordaba el acuerdo con el Gobierno Regional de 2012 de lucha contra la economía sumergida y la mesa para control de las ETTs que sigue sin avanzar e instaba igualmente al Ministerio a mejorar la prestaciones sociales de los trabajadores agrícolas que en su gran mayoría son fijos discontinuos.

“Por la dignificación del trabajo en el campo” es uno de los lemas de la huelga que vendrá acompañada el mismo 4 de Diciembre, de una concentración en Murcia a las 12,30 a las puertas de la sede de Confederación Regional de Empresarios, CROEM, y Enrique Bruna adelantaba que ya piensan en una macromanifestación en Enero por las calles de la capital.