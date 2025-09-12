Torneo de golf en Onda Cero

Arranca la inscripción del Torneo Onda Cero Región de Murcia: compite en La Manga Club el 25 de octubre 2025

La prueba murciana que se disputará el sábado, 25 de octubre, (fase clasificatoria para la gran final nacional) tendrá lugar en el Campo Sur del Real Golf La Manga Club

Paco Rivas

Cartagena |

Hotel Hyatt La Manga Club
El Circuito Regional de Golf Onda Cero se celebrará en la Región de Murcia el sábado, 25 de octubre de 2025, con una cita que reunirá a jugadores amateur en el Campo Sur del Real Golf La Manga Club. El torneo murciano forma parte del calendario nacional y será clasificatorio para la Final Nacional, que este año también se celebrará en el mismo resort el 29 de noviembre, consolidando a la Región como epicentro del golf amateur español esta temporada.

La organización ha habilitado las inscripciones a través del portal de actividades de La Manga Club, donde los golfistas pueden consultar plazas disponibles y condiciones de participación. Como es habitual en las pruebas del circuito, la modalidad prevista es Individual Stableford y los ganadores por categorías, además del mejor resultado scratch absoluto, obtendrán plaza para la Final. (Bases y dinámica alineadas con las últimas sedes del circuito).lamangaclub.com

La Región de Murcia vuelve a demostrar su tirón como destino de golf. La Manga Club será escenario de una gran jornada de deporte y radio, con el aliciente de que la Final Nacional también se juega ‘en casa’

Ficha rápida

  • Cuándo: sábado, 25 de octubre de 2025 (jornada completa)
  • Dónde: Campor Sur - Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa (Cartagena, Región de Murcia)
  • Circuito: Circuito Región de Murcia, de Golf Onda Cero 2025
  • Inscripciones: en el portal de actividades de La Manga Club
  • Modalidad prevista: Individual Stableford
  • Clasificación: ganadores por categorías + mejor scratch a la Final Nacional
