Sector Eólico

La Xunta espera que los promotores eólicos «articulen contratos a largo plazo» como alternativa a los parques asociados a proyectos industriales que queden fuera

El director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, da por hecho en entrevista en Onda Cero Galicia que habrá parques, ligados a proyectos industriales, que no saldrán adelante debido a que Transición Ecológica no dará prórroga en el plazo o por no cumplir medioambientalmente. Espera que en esos casos los promotores eólicos «articulen contratos PPA» (de larga duración) ya que advierte que hay un riesgo de «deslocalización». Entrevista en Galicia en la Onda de Onda Cero.