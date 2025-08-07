La Xunta activa la prealerta por escasez de agua en Pontevedra y Camariñas

La Xunta activa la prealerta por esacasez moderada de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y el río Grande, en Camariñas, así como en el subsistema de Baiona. La Oficina Técnica da Seca, reunida este jueves, toma esta decisión por "la ausencia de lluvias de las últimas semanas" y el viento, que provocan la "evaporación" de los caudales.

La medida afecta a veinte ayuntamientos de las comarcas de Pontevedra y Bergantiños, así como al Ayuntamiento de Baiona. Tendrán que tomar determinadas medidas de ahorro de agua como las que resume la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, entre ellas, evitar el riego o cambiar un baño inmenso por una ducha rápida.

La conselleira insta también a la ciudadanía del resto de los ayuntamientos gallegos a hacer un uso responsable del agua, debido al incremento del consumo provocado por la llegada de visitantes en el verano. En todo caso, asegura que Augas de Galicia seguirá haciendo un balance diario de la situación de ríos y embalses por si fuese necesario modificar estas medidas.