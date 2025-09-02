Noticias Vigo y área metropolitana

El nuevo contrato para el mantenimiento de las zonas verdes de Vigo contempla un aumento de la plantilla

El Concello de Vigo pone en marcha la licitación para el nuevo contrato que sale a concurso por 65 millones de euros y un periodo de duración de 5 años

Luis Cerdeira

Vigo |

Son constantes las quejas de los vigueses y viguesas por el mal estado en el que se encuentran muchas zonas verdes de la ciudad, que en general presentan un estado muy deficiente en su conservación. Para remediarlo el ayuntamiento vigués acaba de licitar el nuevo concurso para el mantenimiento de estas zonas y que incluye todos los parques, tanto los urbanos como los forestales, las rotondas, jardineras y el arbolado urbano. La principal novedad está en el número de operarios que debe aumentar a 145.

