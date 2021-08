Sorpresas para el festival de Cans

El festival de Cans que se celebra del 1 al 4 de septiembre sigue sorprendiéndonos cada vez más por la repercusión que esta teniendo. En un principio empezó como una parodia del glamuroso festival de Cannes, pero poco a poco se convirtió en un evento de prestigio y poderoso para la industria audiovisual gallega y española. Esta edición está llena de sorpresas y es que el ganador del premio del jurado en Cannes 2019 participará en Cans 2021 y también se estrenará una nueva sección de "Cartas de cine", en la que participarán el cineasta gallego Eloy Domínguez y Samuel Moreno.

Once cortometrajes de ficción, cuatro de animación y diez de no ficción conformarán las obras de competición oficial, como es el caso del trabajo de la coruñesa Anita Pico "What a Circus".