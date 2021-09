Reigosa: "en dous anos, estaremos entre as mellores 500 universidades do mundo""

O reitor considera que a posibilidade de ubicar a Campus do Mar na ETEA e´"unha oportunidade que den de o principio tivemos claro que non poidemos deixar pasar", ademáis de lamentar que o plantexamente de achegar algúnhas facultades ó centro da cidade fose rexeitado "porque se interpretou que se quería desmantelar o CUVI". Amósase optimista ante o finaciamento que se poida negociar, e sobre a posta en marcha dunha universidade privada impulsada por A BANCA, o reitor lembra que a lei galega obriga a que non se dupliquen licenciaturas xa existentes no tecido universitario público. Aspira Reigosa a colocar a UVigo entre as mellores 500 universidade do mundo no ranking Shangai. "E logo iremos a polas 400 mellores; queremos que a sociedade se sinta orgullosa da súa universidade, e hai motivos para estalo"