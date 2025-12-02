El Puerto de Vigo recupera el embarque de cruceristas

La última vez que el muelle de transatlánticos acogió un embarque de cruceristas fue en 2009. 2.143 pasajeros partieron de Vigo a bordo del MSC Splendida. En esta ocasión es el Marella Discovery, del mayorista Tui, el que parte del puerto vigués rumbo al Caribe. La salida de esta embarcación fue negociada por la autoridad portuaria en la feria de cruceros de Miami. Su presidente, Carlos Botana, señalaba en Onda Cero que la operación demuestra el conocimiento del puerto en este tipo de operaciones y la calidad de las infraestructuras y los servicios que se ofrecen.