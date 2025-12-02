Noticias 13.4o, Vigo y área metropolitana 02/12/2025

El Puerto de Vigo recupera el embarque de cruceristas

1.760 pasajeros, todos ellos británicos, embarcan en Vigo en el Marella Discovery, lo que supone el regreso de Vigo como puerto base de cruceros

Luis Cerdeira

Vigo |

La última vez que el muelle de transatlánticos acogió un embarque de cruceristas fue en 2009. 2.143 pasajeros partieron de Vigo a bordo del MSC Splendida. En esta ocasión es el Marella Discovery, del mayorista Tui, el que parte del puerto vigués rumbo al Caribe. La salida de esta embarcación fue negociada por la autoridad portuaria en la feria de cruceros de Miami. Su presidente, Carlos Botana, señalaba en Onda Cero que la operación demuestra el conocimiento del puerto en este tipo de operaciones y la calidad de las infraestructuras y los servicios que se ofrecen.

