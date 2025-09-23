NOTICIAS VIGO 13.40

Xunta y Universidad avanzan hacia el Campus del Mar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el rector de la Universidad de Vigo, José Manuel Reigosa, firmaron esta mañana un convenio por el que la administración autonómica cede a la entidad docente dos edificios de la antigua ETEA.

Víctor Blanco

Vigo |

Los edificios Morse y Enfermería pasan a manos de la Universidad de Vigo y formarán parte del Campus del Mar, un proyecto del que se viene hablando desde hace ya décadas. Habrá que ver si este nuevo impulso es definitivo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el acto protocolario de entrega de los inmuebles apeló a la "colaboración entre administraciones" en referencia a la necesaria participación del Ayuntamiento de Vigo y la Zona Franca en las obras de urbanización y saneamiento de todo el ámbito.

Por su parte, el alcalde de Vigo, desde el Ayuntamiento, criticó a la Xunta por sus retrasos y porque " al final son el Ayuntamiento y la Zona Franca los que tienen que arreglarlo todo".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer