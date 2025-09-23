Xunta y Universidad avanzan hacia el Campus del Mar

Los edificios Morse y Enfermería pasan a manos de la Universidad de Vigo y formarán parte del Campus del Mar, un proyecto del que se viene hablando desde hace ya décadas. Habrá que ver si este nuevo impulso es definitivo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el acto protocolario de entrega de los inmuebles apeló a la "colaboración entre administraciones" en referencia a la necesaria participación del Ayuntamiento de Vigo y la Zona Franca en las obras de urbanización y saneamiento de todo el ámbito.

Por su parte, el alcalde de Vigo, desde el Ayuntamiento, criticó a la Xunta por sus retrasos y porque " al final son el Ayuntamiento y la Zona Franca los que tienen que arreglarlo todo".