Vitrasa incorpora a su flota cinco nuevos autobuses híbridos

Se trata de cinco nuevos autobuses del modelo Urbino 12 hybrid de la marca Solaris y que utilizan una nueva tecnología de carácter hibrida que supone un 30% menos de consumo de combustible. Solaris es pionera a la hora de introducir nuevas tecnologías y combustibles, como el gas natural y el hidrógeno, que reducen la emisión de CO2 de sus autobuses. Por ello ha recibido varios reconocimientos y premios internacionales. Aunque es una empresa originaria de Polonia, donde fabrica sus vehículos, pertenece a la constructora española de material ferroviario CAF. Es la primera vez que Vitrasa adquiere autobuses a este fabricante