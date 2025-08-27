Noticias Vigo y área metropolitana

Vitrasa incorpora a su flota cinco nuevos autobuses híbridos

Los nuevos vehículos, equipados con una nueva tecnología híbrida, se destinarán a la línea C1. Mientras el BNG le exige al alcalde, Abel Caballero, menos fotos y más mejoras reales en el transporte urbano de Vigo.

Luis Cerdeira

VIgo |

Se trata de cinco nuevos autobuses del modelo Urbino 12 hybrid de la marca Solaris y que utilizan una nueva tecnología de carácter hibrida que supone un 30% menos de consumo de combustible. Solaris es pionera a la hora de introducir nuevas tecnologías y combustibles, como el gas natural y el hidrógeno, que reducen la emisión de CO2 de sus autobuses. Por ello ha recibido varios reconocimientos y premios internacionales. Aunque es una empresa originaria de Polonia, donde fabrica sus vehículos, pertenece a la constructora española de material ferroviario CAF. Es la primera vez que Vitrasa adquiere autobuses a este fabricante

