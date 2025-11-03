Noticias Vigo, 13.40

Venta de drogas, peleas de madrugada y amenazas a los vecinos en la parroquia de Cabral.

Unos 60 vecinos de la zona de Fontiñas denuncian la delincuencia y suciedad que soportan en su barrio desde que hace un año un grupo de individuos ocuparon una vivienda. Este fin de semana algunos de sus vehículos aparecieron con las ruedas pinchadas.

Víctor Blanco

Vigo |

" Hay gritos, música alta, enganches ilegales a la red eléctrica y falta de higiene que ha derivado en la aparición habitual de ratas de tamaño considerable" esta es la situación que relatan los vecinos de la parroquia de Cabral desde que en septiembre de 2024 un grupo de individuos ocuparon una vivienda situada entre las calles "Fontiñas de Arriba" y " Fontiñas de Abaixo". Este grupo de unos 60 vecinos denuncian además que en esa vivienda hay compra-venta de drogas y que han sido amenazados y sufrido daños en sus coches. Han puesto en conocimiento del Ayuntamiento y de la policía esta situación en reiteradas ocasiones y consideran que nada se resolverá hasta que no desalojen a los "okupas".

