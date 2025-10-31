Tres detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en Vigo y Nigrán

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Vigo y Nigrán, además de intervenir 15 kilogramos de sustancia estupefaciente. Durante el operativo fueron arrestados tres de sus integrantes, siendo uno de ellos el cabecilla de la trama, y se llevaron a cabo dos registros – uno en Vigo y otro en Nigrán- en los que se incautaron de más de 10 kilogramos de marihuana preparada para su consumo, cuatro kilogramos de cocaína, más de 7.000 euros en efectivo, tres vehículos de alta gama y máquinas de contar dinero, entre otros efectos. La organización criminal, tras abastecerse de las sustancias ilícitas, distribuía paquetes de cocaína y marihuana a diferentes clientes repartidos por varios puntos del noroeste peninsular y en ocasiones eran los propios clientes los que acudían al punto principal de venta. Asimismo el líder de la trama organizaba transportes que constaban de un vehículo con la mercancía oculta y otro como lanzadera, conducido por él mismo, para dar seguridad al convoy.
Según las investigaciones llevadas a cabo por los agentes el grupo suministraba a otros pequeños vendedores, pudieron alcanzar la cifra de distribución mensual de más de 50 kilogramos de diversas sustancias estupefacientes.
Finalmente durante la mañana de ayer y ante la detección de diversos preparativos de uno de estos transportes de droga, los investigadores llevaron a cabo la explotación del operativo con la detención del hombre que conducía dicho vehículo, y que portaba oculto en el interior 3 kilogramos de cocaína. Poco después los otros dos integrantes de la organización – uno de ellos el cabecilla- también fueron arrestados. Asimismo se llevaron a cabo dos registros, uno de ellos en una nave industrial ubicada en Vigo y otro en un domicilio de Nigrán. En el domicilio se incautaron 5.000 euros en efectivo y una máquina para su recuento, así como uno de los vehículos. En cuanto a la nave se localizó un kilogramo de cocaína y más de 10 kilogramos de marihuana preparada para su consumo, así como diversos efectos para el pesaje y embalsado de la droga. También se localizó en este lugar otros 2.000 euros en efectivo.
Se prevé que los detenidos pasen a disposición judicial en el día de mañana y la operación continúa abierta a la espera de nuevas detenciones.