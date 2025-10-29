" La sentencia del Tribunal Supremo es un éxito para todos los gallegos"

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y las asociaciones de consumidores Adicae y En Colectivo, obligando a la concesionaria Audasa a devolver los peajes cobrados en la AP-9 durante las obras de ampliación del puente de Rande. La resolución, emitida el 17 de octubre y publicada el 28, considera que Audasa vulneró los derechos de los usuarios al mantener el cobro íntegro del peaje pese a las graves retenciones provocadas por las obras.

La sentencia abarca desde febrero de 2015 hasta junio de 2018, periodo en el que se registraron 81 incidencias graves que afectaron a la fluidez del tráfico entre Vigo y A Coruña. Durante ese tiempo, los conductores sufrieron atascos prolongados sin que Audasa ofreciera compensación alguna.

La agrupación gallega En Colectivo fue clave en el proceso judicial, junto con la fiscalía de Pontevedra y Adicae, denunció la situación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, que en primera instancia ya había fallado contra Audasa. Aunque la Audiencia Provincial revocó esa decisión y ahora el Supremo ha ratificado finalmente la condena a Audasa.

La sentencia abre la puerta a reclamaciones individuales o colectivas por parte de los afectados. Los conductores que utilizaron la AP-9 durante el periodo señalado podrán solicitar la devolución de los importes pagados. Pueden adherirse a la demanda de ejecicion se la sentencia que presentará " En Colectivo" y cuyos detalles nos relata su presidente en la entrevista que se adjunta a esta información, o bien, hacerlo de forma individual