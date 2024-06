El sindicato de enfermería, SATSE, acusa al Servizo Galego de Saúde de primar los criterios económicos sobre los asistenciales. Dicen que la administración no habla de cierre de camas, sino que utiliza el eufemismo de bloqueo de las mismas y justifica el cierre en que muchos usuarios no quieren acudir a una cita medica o de no querer operarse en verano. Aseguran que estos cierres solo provocan que aumente las listas de espera