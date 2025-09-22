PP y PSOE coinciden en reclamar al gobierno central el fin de los peajes de la AP-9

El gobierno central se ha mostrado dispuesto a alargar los plazos e incluso dejar que el asunto de la prórroga ilegal de la Ap-9 llegue a los tribunales europeos. Mientras, en las últimas horas, primero el PSOE de Pontevedra y hoy mismo, la presidente del PP en Vigo han reclamado que el ejecutivo de Pedro Sánchez rescate la concesión.

El PSOE, a través de su secretario general de la provincia de Pontevedra, David Regades, insistió en que la ilegalidad actual se debe al ex-presidente del gobierno, José María Aznar, pero considera que es el momento de que el actual ejecutivo termine con esta situación.

Por su parte, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó; además del rescate de la concesión y la gratuidad del peaje, que el gobierno de Pedro Sánchez, haga público el documento remitido a Bruselas en la que responde al dictamen de la UE que considera ilegal la prórroga de la autopista.