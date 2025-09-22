NOTICIAS VIGO, 13.40

PP y PSOE coinciden en reclamar al gobierno central el fin de los peajes de la AP-9

El secretario del PSOE de Pontevedra y la presidenta del PP de Vigo han coincidido en las últimas horas en la necesidad de que el gobierno de Pedro Sánchez tenga en cuenta el dictamen de la UE que considera ilegal la prórroga de la concesión de la AP-9.

Víctor Blanco

Vigo |

El gobierno central se ha mostrado dispuesto a alargar los plazos e incluso dejar que el asunto de la prórroga ilegal de la Ap-9 llegue a los tribunales europeos. Mientras, en las últimas horas, primero el PSOE de Pontevedra y hoy mismo, la presidente del PP en Vigo han reclamado que el ejecutivo de Pedro Sánchez rescate la concesión.

El PSOE, a través de su secretario general de la provincia de Pontevedra, David Regades, insistió en que la ilegalidad actual se debe al ex-presidente del gobierno, José María Aznar, pero considera que es el momento de que el actual ejecutivo termine con esta situación.

Por su parte, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó; además del rescate de la concesión y la gratuidad del peaje, que el gobierno de Pedro Sánchez, haga público el documento remitido a Bruselas en la que responde al dictamen de la UE que considera ilegal la prórroga de la autopista.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer