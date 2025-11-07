La presunta autora del crimen en la estación de autobuses pasará a disposición judicial el sábado

No será hasta mañana cuando pase la disposición judicial la mujer que fue detenida como supuesta autora del acuchillamiento de un hombre de 56 años con el que todos los indicios apuntan la que convivía en la antigua estación de autobuses de Vigo. Fue otro sin techo el que avisó a la policía al ver a la presunta homicida con un cuchillo de cocina sentada junto al hombre que estaba tumbado en un colchón lleno de sangre. Los agentes de policía detuvieron a la mujer que no opuso resistencia, y encontró el supuesto arma del crimen, un cuchillo de cocina con el que presuntamente infringió varias heridas a la víctima en el cuello, en el pecho y en los brazos. Cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar de los hechos, encontraron al hombre con vida, le realizaron maniobras de reanimación que resultaron inútiles. El delegado del gobierno, Pedro Blanco, prácticamente por cerrado el caso.

En la antigua estación de autobuses de Vigo hay varias chabolas hechas con sábanas, tarjetas y madera, como las que utilizaban víctima y presunta homicida