El PP pide que no se active la torre de control remota de Peinador

El PP va a presentar una proposición no de ley pidiendo que la nueva torre de control remota de Peinador, y que va a sustituir a la actual, no se active. Los populares recuerdan que ya se intentó poner en marcha una torre similar en Menorca, opcción desechada por la propia AENA. Además van a presentar una batería de preguntas técnicas al Ministerio de Transportes ya que los expertos también advierten que estas torres no son apropiadas para operar en aeropuertos muy condicionados por la meteorología