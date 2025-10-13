Peinador perdió pasajeros en septiembre

El Aeropuerto de Vigo cerró el pasado mes de septiembre con un total de 92.952 pasajeros, un 7,4% menos que en el mismo periodo de 2024. Del total de pasajeros de vuelos comerciales, 87.492 usaron vuelos nacionales y 5.260 vuelos internacionales. Además, durante el pasado septiembre, 1.128 vuelos operaron en la pista viguesa, un 6,6% más que en septiembre del año pasado, de los cuales 775 fueron vuelos comerciales (679 con origen o destino nacionales y 96 internacionales). Asimismo, el Aeropuerto de Vigo movió en septiembre 25,7 toneladas de mercancías. Por su parte, en los nueve primeros meses del año el Aeropuerto de Vigo ha registrado un total de 831.062 pasajeros, un 5,9% más que en el mismo periodo de 2024 ( recordamos que el mes de mayo de 2024 el aeropuerto estuvo cerrado por obras) Los movimientos de aterrizaje y despegue sumaron entre enero y septiembre un total de 9.357 operaciones, un 7,9% más que en los nueve primeros meses del año anterior.