Noticias Vigo y área metropolitana

Las obras del apartadero ferroviario de la Plisan avanzan a muy buen ritmo

Según la Autoridad Portuaria de Vigo se están cumpliendo los plazos y los trabajos se están ejecutando en tiempo récord.

Luis Cerdeira

Salvaterra de Miño |

Apartadero Ferroviario Plisan

En la actualidad se encuentran ya ejecutadas las explanadas de hormigón destinadas a las tareas de movimiento de mercancías y operaciones logísticas ferroviarias y se está procediendo a hormigonar los últimos tramos de vías de operación que se encuentran en dichas explanadas. El montaje de catenaria va igualmente a buen ritmo y dentro de las explanadas ferroviarias, se están ultimando los trabajos de iluminación y dotación de protección contra incendios con la ejecución de los hidrantes, así como la instalación de torres de iluminación. El apartadero, que ejecuta la Autoridad Portuaria de Vigo, en la Plataforma Logística Salvaterra- As Neves, es clave para el futuro del puerto vigués y para la propia Plisan, ya que permitirá una alta conectividad y la máxima intermodalidad en el tránsito de mercancías, lo que va a impulsar la combinación del tráfico ferroviario, aéreo, terrestre y marítimo y su conexión directa con el Puerto de Vigo y el resto de la Península Ibérica y Europa, a través del Corredor Atlántico.

