Objetivo:325.000 kilos de alimentos

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo busca casi 2.600 voluntarios para recaudar más de 325.000 kilos de comida en su Gran Recogida de este año, que se celebrará entre el 7 y el 8 de noviembre. Los organizadores consideran que serán necesarios un 15% más de voluntarios que el año pasado debido a que tratarán de estar presentes en más supermercados de la provincia para recaudar más alimentos que en anteriores ediciones. Prevén superar la cifra de 325.000 kilos de comida alcanzada en 2024, necesitando para ese fin casi 2.600 personas que estén dispuestas a aportar cuatro horas de su tiempo durante el viernes o el sábado 7 y 8 de noviembre.

Para inscribirse, se puede hacer a través de la web de Banco de Alimentos de Vigo, en el número de teléfono 986 26 30 22 o acudiendo presencialmente a sus almacenes de Vigo y Pontevedra.

Los responsables de Banco de Alimentos de Vigo han puesto en valor el trabajo de los voluntarios, destacando los más de 50 centros escolares que se unen a la causa para ayudar a Banco de Alimentos y, a la vez, enseñar valores a los más jóvenes.