Nace una niña tras ser intervenida su madre con parada circulatoria durante la gestación

Este caso comenzó el uno de mayo pasado, cuando una paciente embarazada de 24 semanas ingresó de urgencia en el Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo por un síndrome aórtico agudo con muy mal pronóstico. Esta patología cardíaca presenta una mortalidad muy elevada en las primeras horas y requiere una intervención quirúrgica urgente. Así, dada la gravedad de la situación vital de la madre y sopesando las opciones de viabilidad del feto, el equipo médico decidió realizar la intervención cardiovascular sin cesárea previa y sin obviar también que la parada circulatoria interrumpiría temporalmente el flujo sanguíneo hacia el feto durante aproximadamente 30 minutos.

La cirugía —con hipotermia controlada a 28ºC fue realizada por el equipo de Cirurxía Cardíaca, formado polos doctores Francisco Estévez e Rocío Casais, xunto cos anestesiólogos José Luis Barreiro e Iria de la Torre, y con la implicación de un amplio grupo multidisciplinar de profesionales

Se empleó circulación extracorpórea —una máquina que sustituye temporalmente las funciones del corazón y de los pulmones— e, en muchos casos, aplicar una parada circulatoria completa, protegiendo específicamente la circulación cerebral.

La paciente evolucionó favorablemente, recibiendo el alta hospitalaria el 14 de mayo y continuando con el seguimiento gestacional sin incidencias. Finalmente, el pasado 5 de agosto se practicó cesárea programada en el mismo centro hospitalario, con el nacimiento de esta niña que evoluciona normalmente y sin complicaciones

Este caso constituye un hecho excepcional en Galicia: es la primera niña nacida en la comunidad tras una cirugía de aorta con parada circulatoria durante la gestación. A nivel internacional, los casos descritos en la literatura médica son muy escasos.