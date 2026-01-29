Nace Conxemar Lab, un aula educativa para acercar el mundo del mar y sus productos a los escolares

La experiencia en Conxemar Lab se inicia con un vídeo inmersivo que permite a los escolares comprender la relación entre el mar y los productos que llegan a la mesa. A continuación, los niños acceden a una zona interactiva en la que, a través de juegos recorren las distintas etapas de la cadena de valor, desde el origen del producto hasta su transformación. El itinerario continúa en un espacio que recrea un supermercado, donde los escolares aprenden a identificar los productos del mar, reconocer sus distintas presentaciones y entender cómo se comercializan y llegan al consumidor.