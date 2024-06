Las principales asociaciones de hosteleros aseguran que la falta de personal se debe a una combinación de factores. Hay un cambio en las prioridades de los demandantes de empleo, por ejemplo no querer trabajar en fin de semana o en horario nocturno, una búsqueda de trabajos más estables y no tan temporales o un notable envejecimiento de la mano de obra. Aseguran que la percepción que existe de relacionar hostelería con bajos sueldos no se corresponde para nada con la realidad.