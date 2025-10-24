Mario Cardama, director de Astilleros Cardama

" No lo hemos activado pero tenemos plan B"

El fundador y máximo responsable del astillero Cardama afirma en Onda Cero que intentan reconducir la situación con el gobierno de Uruguay, pero que tienen más mercado para los dos patrulleras cuyo contrato amenaza con rescindir el ejecutivo sudamericano.

Víctor Blanco

Vigo |

El fundador y máximo responsable del astillero Cardama, Mario Cardama, afirma en una entrevista realizada en la mañana de este viernes en Onda Cero Vigo, que en ese momento no tenía ninguna comunicación oficial del gobierno de Uruguay con respecto al anuncio realizado ante los medios de comunicación de que rescindirá el contrato con el astillero vigués, por problemas con los avales, para la construcción de dos patrulleras oceánicas con un valor de 82 millones de euros.Mario Cardamaafirma estar sorprendido por la actuación del ejecutivo sudamericano. Considera que se trata de una decisión política y confía en poder reconducir a situación, de hecho ha solicitado una reunión con el presidente uruguayo. La primera opción para Cardama es mantener el contrato con Uruguay, pero, de no ser posible,tienen sobre la mesa otras opciones porque hay países interesados en las dos patrulleras.


